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AB enerji maliyetlerini düşürmeyi ve sanayi yatırımlarını artırmayı hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak için enerji maliyetlerinin düşürülmesi, şirketlerin idari yüklerinin hafifletilmesi ve sanayi yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

AB enerji maliyetlerini düşürmeyi ve sanayi yatırımlarını artırmayı hedefliyor

Von der Leyen, Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneğinin (MEDEF) Paris'te düzenlediği yıllık konferansta konuştu.

Avrupa'nın ekonomik modelinin uzun yıllar ucuz ithal enerji, açık küresel ticaret, Çin pazarına artan erişim, ABD'nin sağladığı stratejik koruma ve batının teknolojik ilerlemesine dayandığını belirten von der Leyen, bu koşulların artık ortadan kalktığını söyledi.

Von der Leyen, Avrupa şirketlerinin yüksek enerji fiyatları, Tek Pazar'daki parçalanma, karmaşık kurallar ve adil olmayan rekabetle aynı anda mücadele ettiğini, şirketlere yatırım yapabilecekleri alanın açılması gerektiğini ifade etti.

"Amacımız, Avrupa'yı üreten, yatırım yapan ve güvenliğini sağlayan bir kıta haline getirmek." diyen von der Leyen, AB politikalarının merkezine yeniden sanayi başlığını koyacaklarını dile getirdi.

AB'de bütün şirketlerin idari yükünü 2029'a kadar yüzde 25 azaltmayı hedeflediklerini belirten von der Leyen, hazırlanan 12 sadeleştirme paketinin şirketlere yıllık yaklaşık 17 milyar avro tasarruf sağlamasının beklendiğini söyledi.

AB mevzuatının tamamını gözden geçireceklerini ifade eden von der Leyen, mükerrer düzenlemeleri ve raporlama yükümlülüklerini azaltacaklarını, izin süreçlerini de hızlandıracaklarını dile getirdi.

ÇİN İLE TİCARETTE "AÇIK" VURGUSU

Von der Leyen, ticarette adil rekabet koşullarının sağlanması gerektiğini, bunun özellikle Çin ile ekonomik ilişkiler açısından önem taşıdığını ifade etti.

Çin'in AB için önemli bir ekonomik ortak olduğunu belirten von der Leyen, Birliğin yaklaşımının "bağları koparmadan riskleri azaltmak" olduğunu söyledi.

Bazı Çinli şirketlerin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerindeki benzer şirketlerden 8 kat fazla kamu desteği aldığına dikkati çeken von der Leyen, Çin'den ithalatın son 5 yılda yüzde 45 arttığını, AB'nin Çin'e ihracatının ise gerilediğini dile getirdi.

Von der Leyen, "Çin ile ticaret açığımız günlük yaklaşık 1 milyar avroya ulaştı. Bu yılın başında açık yüzde 10 daha arttı. İlk kez bütün AB ülkeleri Çin ile ticaret açığı veriyor." diye konuştu.

AB'nin birçok kritik ham maddede Çin'e bağımlılığının yüzde 80'i, bazı nadir toprak elementlerinde yüzde 90'ı aştığını belirten von der Leyen, Çin ile diyaloğun sürmesi ancak sonuç alınamaması halinde AB'nin ticari savunma araçlarını kullanmaya hazır olması gerektiğini belirtti.

TASARRUF YATIRIMA YÖNLENDİRİLECEK

Avrupa'da şirketlerin büyümesini sağlayacak finansman kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade eden von der Leyen, hane halkının yaklaşık 10 trilyon avroluk birikiminin banka hesaplarında tutulduğunu ve bunların yatırıma yönlendirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Von der Leyen, Tek Pazar'ın hizmetler, enerji, telekomünikasyon, finans ve dijital ekonomi alanlarında tamamlanmadığını belirterek, bu durumun AB gümrük vergileriyle benzer etkiyi oluşturabildiğini ifade etti.

AVRUPA'DA ENERJİ FİYATLARI ABD VE ÇİN'İN 2-3 KATI

Enerjinin Avrupa'nın rekabet gücünü sınırlayan temel unsur olduğunu vurgulayan von der Leyen, Avrupa'daki enerji fiyatlarının ABD ve Çin'deki seviyelerin 2 ila 3 katı olduğunu belirtti.

Avrupa'nın kullandığı enerjinin yarısından fazlasını halen ithal fosil yakıtlardan karşıladığını söyleyen von der Leyen, "Bu bağımlılık maliyetli. Orta Doğu'daki krizin başlangıcından bu yana ithal fosil yakıtlara bağımlılık bize 50 milyar avrodan fazla ek maliyet getirdi. Bu nedenle Avrupa'da kendi düşük karbonlu enerjimizi üretmeliyiz." dedi.

Von der Leyen, yenilenebilir ve nükleer enerji sayesinde AB'de üretilen elektriğin yüzde 70'inden fazlasının düşük karbonlu kaynaklardan sağlandığını ancak elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının yalnızca dörtte bir seviyesinde kaldığını ifade etti.

Yapay zekanın en güçlü verimlilik araçlarından biri olduğunu söyleyen von der Leyen, AB'nin yapay zeka gigafabrikalarına 20 milyar avro kaynak ayırdığını kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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