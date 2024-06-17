FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. AB, Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresini uzattı

AB, Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresini uzattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 14:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Konseyi, Moskova yönetimine yönelik AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Özellikle petrol, doğal gaz, maden arama, çıkarma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması ve teknik destek verilmesi yasak kapsamında.

AB, Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği'nin (AB), Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların süresinin uzatıldığı bildirildi. Karara göre, yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor. Kırım ve Sivastopol'dan AB ülkelerine ürün ithalatına izin verilmiyor.

AB vatandaş ve şirketleri bu iki bölgeye yatırım ve finansal hizmette bulunamazken ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı ürün ve teknolojiler de ihraç edilemiyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

(AA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Forbes açıkladı: En çok milyarderi mezun eden 12 üniversite belli olduForbes açıkladı: En çok milyarderi mezun eden 12 üniversite belli oldu
SPK tarihleri duyurdu! 15 şirkete ek süre verildiSPK tarihleri duyurdu! 15 şirkete ek süre verildi
Pegasus'tan SPK'ya başvuru Pegasus'tan SPK'ya başvuru
Anahtar Kelimeler:
Yaptırım Rusya ab
En Çok Okunan Haberler
Kosova, EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti!

Kosova, EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti!

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı! E-imzadan sonra sıra onda..

Yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı! E-imzadan sonra sıra onda..

AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrette bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrette bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

Denetimlerde yaz mesaisi: Maliye sahillere iniyor! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Denetimlerde yaz mesaisi: Maliye sahillere iniyor! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.