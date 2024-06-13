ABD bütçesi, mayısta 347 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının 8. ayında, federal hükümetin bütçe açığı 347 milyar dolar olarak hesaplandı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında da 240 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44 artış gerçekleşti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 279,6 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 5 artışla 324 milyar dolara, harcamaları yüzde 22 yükselerek 671 milyar dolara çıktı.

Ülkede, 2024 mali yılının 8. ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 3 artışla 1 trilyon 202 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 165 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 8 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 4 trilyon 490 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 10 artışla 3 trilyon 288 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükselmişti.

(AA)

