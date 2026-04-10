ABD'de enflasyon açıklandı

ABD'de mart ayı enflasyonu, savaşın etkisiyle hız kazandı. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,9 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD'de mart ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Savaşın etkili olduğu dönemde fiyat artışlarının hız kazandığı görülürken, aylık bazda beklentilere paralel bir tablo ortaya çıktı.

Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Şubat ayında ise aylık enflasyon yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti.

YILLIK ENFLASYONDA BELİRGİN YÜKSELİŞ

Yıllık bazda ise enflasyonda hızlanma dikkat çekti. Şubat ayında yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 3,3'e yükseldi. Böylece fiyat artışlarının yıllık ölçekte ivme kazandığı görüldü.

Ekonomistlerin beklentisi de aylık enflasyonun yüzde 0,9 seviyesinde ve yıllık enflasyonun ise mart ayı için yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

