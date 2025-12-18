FİNANS

ABD'de enflasyon kasımda beklentinin altında kaldı!

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Ezgi Sivritepe

Kasım’da çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,6 düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomistlere göre TÜFE’nin Kasım’da yüzde 3,1 artarak Mayıs 2024’ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetmesi bekleniyordu. Çekirdek enflasyonun ise Kasım’da yıllık yüzde 3 seviyesinde kalması öngörülmüştü.

Kasım ayı TÜFE’si, ABD hükümetinin kapalı olduğu dönemi kapsayan ilk rapor oldu. Enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 3’ten yüzde 2,7’ye gerilerken, artış gösteren kalemler arasında ev eşyaları, iletişim ve kişisel bakım yer aldı. Otel-konaklama, eğlence ve giyim fiyatlarında düşüş gözlendi.

Genel tablo ise ABD’de enflasyonun yıllık bazda ılımlı bir yavaşlama eğilimine girdiğine işaret etti.

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
