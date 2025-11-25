FİNANS

ABD'de geciken üretici enflasyonu verileri açıklandı!

ABD Çalışma Bakanlığı piyasanın odağında olan eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti

Ezgi Sivritepe

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ve piyasanın odağında yer alan eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ÜFE eylülde aylık bazda piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 0,3 arttı.

Yıllık bazda ise ÜFE yüzde 2,7 arttı. Piyasa beklentisi de yüzde 2,7 artış yaşanacağı yönündeydi.

Ağustos'ta ÜFE aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artmıştı. Eylül verisiyle birlikte ağustos ÜFE verisi yüzde 2,7 olarak revize edildi.

ÇEKİRDEK ÜFE VERİLERİ

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 0,1 arttı. Çekirdek ÜFE'de yıllık bazda artış ise piyasanın yüzde 2,7 beklentisine karşın yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

ÜFE verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki faiz kararından önce göreceği son enflasyon okumalarından biri olduğu için yakından takip ediliyordu.

