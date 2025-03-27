ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 224 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 225 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 223 binden 225 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 4 bin 750 kişi azalarak 224 bine düştü. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 15 Mart ile biten haftada 25 bin azalışla 1 milyon 856 bine indi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır