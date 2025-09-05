ABD'de işsizlik maaşı başvuruları üç ayın zirvesinde: Ekonomide alarm zilleri mi çalıyor?

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü yayımladığı verilere göre, 30 Ağustos'ta sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 8 bin kişi artarak 237 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam, Haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık başvuru sayısı olarak dikkat çekiyor.

Veriler, işgücü piyasasının son dönemdeki gücüne rağmen, ekonomideki bazı kırılganlıkların arttığına işaret ediyor olabilir. Yüksek enflasyon ve faiz oranları, şirketlerin işe alım konusunda daha temkinli davranmasına neden olabilirken, bazı sektörlerde daralmalar yaşanması da işten çıkarmaları tetikleyebilir. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 artarak 231 bine ulaştı. Bu durum, tek bir haftalık dalgalanmadan ziyade, daha uzun vadeli bir trendin başlangıcı olabileceği endişesini artırıyor.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Ağustos'ta biten haftada 1 milyon 968 bin olarak gerçekleşti. Bu veri, işsiz kalanların iş bulmakta zorlandığını ve işsizlik süresinin uzadığını gösteriyor. Bu durum, hane halkı harcamalarını olumsuz etkileyerek ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.

Ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın, Federal Rezerv'in (FED) faiz politikaları üzerindeki etkilerini de yakından takip ediyor. FED, enflasyonu düşürmek amacıyla faiz oranlarını artırmaya devam ederken, işgücü piyasasında yaşanacak bir zayıflama, FED'in faiz artırımlarını durdurmasına veya hatta faiz indirimlerine başlamasına neden olabilir.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki bu artış, ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu trendin devam edip etmeyeceğini ve FED'in bu duruma nasıl bir tepki vereceğini yakından izliyor. İşsizlik verilerindeki bu yükseliş, küresel ekonomideki belirsizliğin arttığı bir dönemde, yatırımcılar ve politika yapıcılar için dikkat edilmesi gereken bir gösterge olarak öne çıkıyor.