FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları üç ayın zirvesinde: Ekonomide alarm zilleri mi çalıyor?

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, beklentilerin üzerinde gerçekleşerek son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, bu artışın ekonomik aktivitede bir soğuma olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Detaylar haberimizde...

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları üç ayın zirvesinde: Ekonomide alarm zilleri mi çalıyor?
Ezgi Sivritepe

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü yayımladığı verilere göre, 30 Ağustos'ta sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 8 bin kişi artarak 237 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam, Haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık başvuru sayısı olarak dikkat çekiyor.

Veriler, işgücü piyasasının son dönemdeki gücüne rağmen, ekonomideki bazı kırılganlıkların arttığına işaret ediyor olabilir. Yüksek enflasyon ve faiz oranları, şirketlerin işe alım konusunda daha temkinli davranmasına neden olabilirken, bazı sektörlerde daralmalar yaşanması da işten çıkarmaları tetikleyebilir. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 artarak 231 bine ulaştı. Bu durum, tek bir haftalık dalgalanmadan ziyade, daha uzun vadeli bir trendin başlangıcı olabileceği endişesini artırıyor.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Ağustos'ta biten haftada 1 milyon 968 bin olarak gerçekleşti. Bu veri, işsiz kalanların iş bulmakta zorlandığını ve işsizlik süresinin uzadığını gösteriyor. Bu durum, hane halkı harcamalarını olumsuz etkileyerek ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.

Ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın, Federal Rezerv'in (FED) faiz politikaları üzerindeki etkilerini de yakından takip ediyor. FED, enflasyonu düşürmek amacıyla faiz oranlarını artırmaya devam ederken, işgücü piyasasında yaşanacak bir zayıflama, FED'in faiz artırımlarını durdurmasına veya hatta faiz indirimlerine başlamasına neden olabilir.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki bu artış, ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu trendin devam edip etmeyeceğini ve FED'in bu duruma nasıl bir tepki vereceğini yakından izliyor. İşsizlik verilerindeki bu yükseliş, küresel ekonomideki belirsizliğin arttığı bir dönemde, yatırımcılar ve politika yapıcılar için dikkat edilmesi gereken bir gösterge olarak öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destekEvlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek
8 yıl önce asgari ücretin üstündeydi şimdi 'Sosyal yardım düzeyinde...'8 yıl önce asgari ücretin üstündeydi şimdi 'Sosyal yardım düzeyinde...'

Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

5'i birden kamera karşısında: CHP yönetimini kızdıracak sözler

5'i birden kamera karşısında: CHP yönetimini kızdıracak sözler

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

8 yıl önce asgari ücretin üstündeydi şimdi 'Sosyal yardım düzeyinde...'

8 yıl önce asgari ücretin üstündeydi şimdi 'Sosyal yardım düzeyinde...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.