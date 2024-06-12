FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular arttı

ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 17:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,02'ye gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 15,6 arttı. Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,07'den yüzde 7,02'ye geriledi.

ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 7 Haziran ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 15,6 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 9 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 28'lik artış kaydetti. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,75'ten yüzde 6,6'ya indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, mortgage faizlerinin geçen hafta beklenenden güçlü gelen istihdam raporuna kadar kadar düşüş eğiliminde olduğunu belirtti.

Fratantoni, hafta başındaki düşük faiz oranlarının özellikle yeniden finansman faaliyetlerinde güçlü bir artışa yol açtığını aktardı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 398 bin liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 2 milyon 398 bin liraya geriledi
Euro'nun küresel rezerv para konumu dolar ve yen karşısında gerilediEuro'nun küresel rezerv para konumu dolar ve yen karşısında geriledi
Yine Bağcılar yine 'yok artık' dedirten kiralık 'ev': Harabeye 8 bin lira kira istediler! Yine Bağcılar yine 'yok artık' dedirten kiralık 'ev': Harabeye 8 bin lira kira istediler!
Anahtar Kelimeler:
faiz mortgage abd
En Çok Okunan Haberler
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne olacak?

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne olacak?

'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!

'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!

Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

Mehmet Şimşek detayı damga vurdu! Özgür Özel ilk kez açıkladı

Mehmet Şimşek detayı damga vurdu! Özgür Özel ilk kez açıkladı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye refah payı gelecek mi?

Emekliye refah payı gelecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.