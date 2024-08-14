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ABD'de mortgage faizleri gerilerken başvurularda artış yaşandı

14.08.2024 16:47
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Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Ağustos ile biten haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre konut kredisine başvurularda önceki haftaya kıyasla yüzde 16,8'lik bir artış kaydedildi.

ABD'de mortgage faizleri gerilerken başvurularda artış yaşandı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 16,8'lik artış görüldü.

KONUT ALMAYA YÖNELİK BAŞVURULARDA YÜZDE 3'LÜK ARTIŞ OLDU

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 35 arttı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 6,55'ten 6,54'e geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,03'ten 5,96'ya indi.

İKİ HAFTADIR FAİZLER DÜŞÜYOR

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 ve 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranlarının art arda iki haftadır düştüğünü ve daha yüksek faiz oranlarına sahip borçluların fırsatı değerlendirmesiyle yeniden finansman başvurularında güçlü bir artış yaşandığını belirtti.

Kan, konut satın almaya yönelik mortgage başvurularında kaydedilen artışın da potansiyel konut alıcılarının piyasaya yavaş yavaş yeniden girdiğini gösterdiğini aktardı.

Kaynak: AABu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi mortgage abd
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