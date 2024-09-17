ABD'de perakende satışlar beklentiler aksine artış kaydetti

ABD'de perakende satışlar, ağustosta aylık bazda azalacağı beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı ve 710,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

PİYASA BEKLENTİLERİ

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalacağı yönündeydi. Perakende satışlar, temmuzda da yüzde 1,1 artmıştı.

Perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2,1 arttı. Satışlar, temmuzda ise yıllık bazda yüzde 2,8'lik artış kaydetmişti.

Bu dönemde çeşitli mağaza perakendecilerindeki, mağaza dışı perakendecilerdeki, sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki, spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki satışlarda artış yaşandı.

Benzin istasyonları, elektronik, gıda ve içecek, mobilya, giyim, genel mal mağazaları ile motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlarda ise aynı dönemde azalış kaydedildi.

BEKLENMEDİK ARTIŞI YORUMLADILAR

Analistler, perakende satışlarda ağustosta yaşanan beklenmedik artışın tüketici harcamalarının nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır