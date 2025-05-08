FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte düştü!

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte düştü!

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 geriledi.

Nisan-Haziran 2022 döneminden bu yana ilk kez azalış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,4 düşmesi yönündeydi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,7 artmıştı.

Üretim, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 azalırken, çalışma saati yüzde 0,6 yükseldi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

BEKLENENDEN FAZLA YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 artış kaydetti.

Bu dönemde yüzde 5,3 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 2 artmıştı. Birim emek maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 1,3 arttı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklamasıTÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması
Kurban Bayramı hazırlıkları başladı! Kurban Bayramı hazırlıkları başladı!

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yasadaki boşluktan faydalandılar: Evsizler Ezgi Mola'nın evini işgal etti... Değeri tam 700 bin euro!

Yasadaki boşluktan faydalandılar: Evsizler Ezgi Mola'nın evini işgal etti... Değeri tam 700 bin euro!

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

Türkiye'nin dev mobilya markası satıldı!

Türkiye'nin dev mobilya markası satıldı!

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

'Topraktan altın çıktı' Getirisi bir ev parası

'Topraktan altın çıktı' Getirisi bir ev parası

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.