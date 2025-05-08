ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte düştü!

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 geriledi.

Nisan-Haziran 2022 döneminden bu yana ilk kez azalış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,4 düşmesi yönündeydi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,7 artmıştı.

Üretim, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 azalırken, çalışma saati yüzde 0,6 yükseldi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

BEKLENENDEN FAZLA YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 artış kaydetti.

Bu dönemde yüzde 5,3 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 2 artmıştı. Birim emek maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 1,3 arttı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır