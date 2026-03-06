FİNANS

ABD savaş için kesenin ağzını açtı! 6 günde ne kadar harcandığı ortaya çıktı

28 Şubat’ta ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan savaşın 7. günüde tamamlanıyor. Savaşın 1 haftadır devam ediyor olması ise maliyetlerin katlanarak artmasına neden oluyor. İlk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcanmıştı, ilk 100 saatte ise 3,7 milyar dolar harcandığı öğrenildi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 1 haftadan beri devam ediyor. Savaşın ne zaman biteceği bilinmezken maliyetler de artıyor. Savaşın ilk 100 saatinde 3,7 milyar dolar harcandığı ve ABD’nin günde yaklaşık 900 milyon dolar harcadığı biliniyor.

GİDERLER NASIL KARŞILANIYOR?

ABD merkezli düşünce kuruluşu Center for Strategic and International Studies tarafından dün yayınlanan analize göre, toplam tahmini maliyetin 200 milyon dolarından daha azı Pentagon bütçesine dahil operasyonel giderler.

Geriye kalan 3,54 milyar dolarlık kısım ise Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından ek bir ödenek veya başka bir uyum yasası aracılığıyla finanse edilecek.
Destek maliyeti ve operasyon giderleri dışında mühimmat ikmali ve ekipman kayıpları da dahil ediliyor. ABD ve müttefiklerinin hava savunma ve önleyici mühimmat stokları endişe verici düzeyde olduğu belirtiliyor. Hesaplamaların içerisinde üslerdeki radar sistemleri, altyapı hasarları, tıbbi tahliye, bakım ve uzun vadeli lojistik giderler gibi kalemler bulunmuyor. Bundan dolayı aslında maliyetler çok daha yüksek.

IRAK SAVAŞI İLE KIYAS YAPILDIĞINDA…

Kuveyt’te düşürülen 3 tane F-15 uçağı da maliyetleri artırdı. Irak savaşının günlük maliyeti 300 milyon dolar civarındaydı. İran savaşının maliyetinin bu kadar yüksek olmasının nedeni ise ilk gün yoğun bombardıman yapılması.

SAVAŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Uzmanlar, ilerleyen süreçte maliyetlerin ‘ABD birliklerinin daha ucuz mühimmatlara yönelmesine’ bağlı olarak değişebileceği ifade etti. Ayrıca operasyonların yoğunluğu ile İran’ın misilleme etkinliği de maliyetlerin akıbetini belirleyecek.

Savaşın ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor. Başkan Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun kesin süresi hakkında net bir açıklama yapmadı. Hegseth, ABD’nin operasyonu başkanın uygun gördüğü sürece sürdüreceğini belirtti.

Hegseth, “Dört hafta diyebilirsiniz, ama altı, sekiz veya üç hafta da olabilir. Nihayetinde tempo ve hızı biz belirliyoruz” dedi.

iran-cost-ticker.com sitesine göre ise savaşın ilk günde beri maliyeti 6 milyar 324 milyon olduğu görülüyor. Bu rakam her geçen saniye artıyor. Saniye başına 11.574 dolar artış görülürken, saat başına ise 41.666.667 dolar artıyor.

