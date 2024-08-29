ABD Ticaret Bakanlığı açıkladı... ABD ekonomisi beklentinin üstünde büyüdü!

ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin GSYH ikinci okuma verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüme kaydetti.
Piyasada genel beklenti ABD ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi. Ülkenin GSYH verisine ilişkin yayımlanan öncü verilerde ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü kaydedilmişti.
Öte yandan, ekonominin ana büyüme motoru olan kişisel harcamalar, önceki yüzde 2,3 tahminine kıyasla yüzde 2,9'a yükseldi.
Tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon ise hem mal hem de hizmet alımlarındaki daha güçlü ilerlemeleri yansıttı. Buna göre tüketici harcamaları yüzde 2,3'ten yüzde 2,9'a yükseldi.
ABD'de çekirdek PCE ikinci çeyrekte beklentinin altında yüzde 2,8 arttı. İlk okuma yüzde 2,9’luk bir artışa işaret ediyordu.
(AA)