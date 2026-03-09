FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Almanya’da sanayi üretimi ve siparişler ocak ayında geriledi

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi sektörü, ocak ayına hem sipariş hem de üretim tarafında zayıf bir başlangıç yaptı. ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, "Orta Doğu'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki artış, Almanya'daki sanayi toparlanmasını açıkça sekteye uğratabilir" dedi.

Almanya’da sanayi üretimi ve siparişler ocak ayında geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ve sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi siparişleri ocakta son 2 yılın en sert düşüşünü kaydederken, sanayi üretimi art arda ikinci ayda da gerilemeye devam etti.

Ülkede yurt içinde imal edilen ürünler için siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1 geriledi. Böylece savunma ve altyapı alanındaki büyük kamu ihalelerinin etkisiyle son 4 aydır yükseliş gösteren sipariş serisi, bu sert düşüşle sona erdi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, ocakta yüzde 4,5 azalması yönündeydi.

Ocakta söz konusu siparişlerde sert düşüş büyük ölçüde bir önceki ay yaşanan olağanüstü artıştan kaynaklandı. Destatis açıklamasında, "Bu gerileme, büyük ölçekli siparişlerin etkisiyle Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Aralık 2025'teki yüksek baz etkisini yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

Ocak ayı verilerine göre yurt içi talep yüzde 16,2, dış talep ise yüzde 7,1 azaldı. Avro Bölgesi'nden gelen talepler yüzde 7,3 gerilerken, dünyanın geri kalanından gelen taleplerde yüzde 7,1’lik bir düşüş kaydedildi.

SANAYİ ÜRETİMİ GERİLEDİ

Ocakta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Piyasa beklentisi, sanayi, inşaat ve enerji sektörlerini kapsayan toplam üretimin ocakta aylık yüzde 1 büyümesi yönündeydi.

Sanayi üretimi özelinde bakıldığında, en sert düşüş yüzde 12,4 ile metal ürünleri imalatında yaşandı. Bunu yüzde 11,9 ile ilaç sanayi ve yüzde 6,8 ile elektronik ve optik ürün imalatı takip etti.

Öte yandan, enerji üretimi ocak ayındaki aşırı düşük sıcaklıkların etkisiyle yüzde 10,3 arttı. Dondurucu soğuklar inşaat sektörünü de olumsuz etkilerken, mühendislik projeleri (yol, demir yolu ve köprü yapımı) yüzde 7,5 geriledi.

Buna rağmen inşaat sektörü genelinde yüzde 2,9’luk bir büyüme kaydedildi.

ENERJİ RİSKİ

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, verilere ilişkin yayımladığı analizde, Alman sanayisindeki bu zayıf seyrin ve Orta Doğu’daki gerilimin Almanya’da ekonomik toparlanma üzerindeki risklerini değerlendirdi.

Brzeski, ocak ayı verilerinin piyasalardaki iyimser havayı dağıttığını belirterek, "Bu sabah açıklanan sanayi verileri, erken gelen iyimserliğin üzerine adeta soğuk su serpti. Veriler, 'ketçap şişesi etkisinin' (beklenen sonucun uzun süre gecikip aniden gelmesi) bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Sanayi için gerçek toparlanma etkisi rakamlarda görülmeden önce şişenin biraz daha sallanması gerekecek. Bu nedenle, 2026'nın ilk çeyreğinde zayıf bir performans beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Analizinde Orta Doğu’daki savaşın ve yükselen petrol fiyatlarının Alman sanayisi için "partiyi bozan" bir unsur olabileceğine dikkati çeken Brzeski, enerji yoğun sektörlerin kırılganlığına vurgu yaptı.

Brzeski "Orta Doğu'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki artış, Almanya'daki sanayi toparlanmasını açıkça sekteye uğratabilir. Enerji yoğun sektörler, sanayi katma değerinin yüzde 17'sini oluşturuyor ve bir milyona yakın kişiye istihdam sağlıyor. Enerji fiyatlarındaki artış sürerse, bu durum sanayi için ciddi bir engel teşkil edecektir."değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayında yeni sanayi siparişlerinin yüzde 10'dan fazla düşmesini de değerlendiren Brzeski, bu durumu önceki aylardaki büyük ölçekli toplu siparişlerin bir normalleşmesi olarak nitelendirdi.

Brzeski, toplu siparişler hariç tutulduğunda düşüşün yalnızca yüzde 0,4 seviyesinde kaldığını, bu durumun üretim beklentilerindeki iyileşme ve dolgun sipariş defterleriyle birleştiğinde hala bir umut ışığı sunduğunu ifade etti.

ING Başekonomisti Brzeski, savunma ve altyapı projeleri için ayrılan 200 milyar avroluk mali teşvikin sanayiyi destekleyecek en önemli dayanak olduğunu hatırlatarak, "Veriler toparlanmanın garanti olmadığını gösteriyor. Mevcut şartlar altında bu sürecin kesinlikle kolay olmayacağı anlaşılıyor.” ifadelerini kullandı.

VP Bank Baş Ekonomisti Thomas Gitzel de, "İyi haber şu ki, Orta Doğu'daki mevcut durum Alman hükümetinin savunma ve altyapı programlarını etkilemiyor. Kamu sektörü, özel sektöre ihale sağlamaya devam ederek ekonomiye belirli bir direnç kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da geçen hafta en fazla geri alım yapan şirketlerBorsa İstanbul'da geçen hafta en fazla geri alım yapan şirketler
İstanbul Havalimanı günlük 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduİstanbul Havalimanı günlük 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.