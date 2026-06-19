FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Almanya'da ÜFE Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti

Almanya'da üretici fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin tetiklediği petrol şoku ve yükselen enerji maliyetlerinin etkisiyle mayısta yıllık bazda yüzde 2,2 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Almanya'da ÜFE Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, gıdadan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 yükseldi.

Söz konusu veri, Mayıs 2023’ten (yüzde 2,5) bu yana kaydedilen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. ÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,3 artış gösterdi. Piyasa beklentileri mayısta yıllık ÜFE artışının yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Açıklanan verinin beklentilerin altında kalması dikkati çekti.

FİYAT ARTIŞLARINDA ARA MALLARI VE ENERJİ BAŞI ÇEKTİ

Destatis, Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı. Üretici fiyatlarındaki yükselişte özellikle ara malları fiyatlarındaki yüzde 4,2'lik artış ana itici güç oldu.

Enerji fiyatları ise mayısta yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, aylık bazda yüzde 0,4 düşüş kaydetti. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1,6, aylık artış ise yüzde 0,7 oldu.

ECB'DEN FAİZ HAMLESİ

Bu arada, toptan ve perakende aşaması öncesindeki maliyetleri yansıtan ÜFE, genel enflasyonun en önemli öncü göstergeleri arasında yer alıyor.

Almanya'da tüketici fiyatları ise mayısta, uygulamaya alınan akaryakıt indirimlerinin de etkisiyle bir önceki aya göre daha yavaş bir artış sergiledi. Nisanda yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,6'ya geriledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'ndeki enflasyon baskısıyla mücadele eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) sıkılaşma adımlarına devam ediyor.

Banka, son toplantısında mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2'den yüzde 2,25'e yükseltti. Bu adım, ECB'nin yaklaşık üç yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ŞOK'a Altınyıldız erkek giyim ürünleri geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğuŞOK'a Altınyıldız erkek giyim ürünleri geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu
Ekonomist Filiz Eryılmaz altın fiyatları için 60 gün uyarı yaptıEkonomist Filiz Eryılmaz altın fiyatları için 60 gün uyarı yaptı

Anahtar Kelimeler:
Almanya üfe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Emekli ve memur zammında 'Büyük ölçüde belli oldu' çıkışı

Emekli ve memur zammında 'Büyük ölçüde belli oldu' çıkışı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.