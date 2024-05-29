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Almanya'da yıllık enflasyon yeniden yüzde 2,4’e yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 16:59
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Almanya’da yıllık enflasyon, mayısta yeniden yüzde 2,4’e yükseldi. Böylece Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta beklenen faiz döngüsünden kısa bir süre önce, Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip ülkede enflasyon oranı yeniden arttı.

Almanya'da yıllık enflasyon yeniden yüzde 2,4’e yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya’da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4’e yükseldi. Piyasalardaki beklenti de enflasyonun mayısta yüzde 2,4’e ulaşması yönündeydi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise 0,1 artış gösterdi. AB uyumlu TÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi. AB uyumlu TÜFE nisanda yıllık yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon nisan ayındaki seviyesini koruyarak mayısta da yüzde 3 oldu.

Bu arada, ülkede geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar mayısta bir yıl öncesine göre yüzde 0,6 artarken, enerji ürünleri yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

Öte yandan, yatırımcılar, ECB'nin faizlerde en büyük artış serisinin enflasyonu bankanın yüzde 2'lik hedefinin hemen üzerine düşürmesinin ardından 6 Haziran'daki Yönetim Konseyi toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini bekliyor.

(AA)

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Enflasyon abd
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