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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, bölge ekonomilerinin piyasa destekleyici adımları ve ABD'de güçlü gelen bilançoların etkisiyle artan risk iştahı, bölgede yükselen jeopolitik gerilimler nedeniyle zayıfladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Çin ile ABD'nin tarifelerde müzakere edebileceklerine dair iyimserlikler sürerken Çin yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile ticari yakınlaşmayı sürdüreceğine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, Hindistan ile Pakistan arasında artan tansiyon bölge pay piyasalarında risk iştahını törpüledi.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin önceki gün turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Pakistan'daki Wagah Sınır Kapısı kapatıldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün sabit faiz oranıyla miktar ihalesi yoluyla 159,5 milyar yuan (yaklaşık 22,3 milyar dolar) tutarında ters repo işlemi gerçekleştirdi.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın bu işlemi ABD'nin uyguladığı tarifelerin etkisini azaltmak amacıyla piyasaya likidite enjekte etmek amacıyla gerçekleştirmiş olabileceğini, ekonominin ticaret ortamındaki zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmanın hedeflenmiş olabileceğini kaydetti.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Japonya hükümetinin kapsamlı ABD tarifelerinden kaynaklanan sanayi ve hane halkının karşı karşıya olduğu sıkıntıları hafifletmeye yardımcı olmak için acil bir ekonomik paket kararlaştırdığını söyledi.

Diğer taraftan ABD yönetimi tarifeler sonrası diğer ülkelerle de müzakere süreçlerine devam ediyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Güney Kore'nin çok başarılı ticaret görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyleyerek iki ülkenin ticaret konusunda gelecek hafta gibi erken bir tarihte anlayışa dayalı bir mutabakata varabileceğini belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da nisan ayında Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,5 arttı. Çekirdek TÜFE de yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 artışla 35.721 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.546 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 22.050 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.294 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 kayıpla 78.669 puan seviyesinde işlem görüyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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