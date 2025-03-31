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Asya borsaları negatif seyrediyor

31.03.2025 11:32
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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle birlikte negatif bir seyir izlenirken, gelecek günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Asya borsalarında da Trump'ın otomotiv sektörüne yönelik yeni tarife adımlarıyla birlikte satış baskısı etkili olurken, Güney Kore ve Japonya'da otomotiv hisselerindeki düşüş dikkati çekiyor.

Asya bölgesinde bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayı sanayi üretimi aylık yüzde 2,5 artarak beklentilerin üzerinde gelirken, şubatta perakende satışlar aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2 arttı. Konut başlangıçları da yıllık yüzde 2,4 artarak beklentilerin üzerinde geldi.

Bununla birlikte Çin'de açıklanan mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,4, hizmet sektörü PMI 50,8 ve bileşik PMI 51,4 olarak açıklandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4 düşüşle 35.624 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3 azalışla 2.481 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 23.188 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 3.336 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksinde ise piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asya piyasa
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