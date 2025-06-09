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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmazlıklarını gidermeyi amaçlayan görüşmeler öncesinde pozitif seyir izleniyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikaları kapsamında uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerine yönelik soru işaretleri sürerken, gözler ABD ile Çin arasında yürütülecek ticaret müzakerelerinden çıkacak sonuçlara çevrildi.

Tarife görüşmelerinin paralelinde cuma günü ABD'de beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasası ve ABD ekonomisinin durumuna ilişkin endişeleri bir miktar azaltmasıyla oluşan iyimserlik, Asya tarafına da taşındı.

Trump'ın, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in bugün ticaret anlaşmasıyla ilgili Çinli yetkililerle görüşeceğini duyurmasının ardından Çin tarafı da görüşmeyi doğruladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın 8-13 Haziran tarihlerinde İngiltere'yi ziyaret edeceği, burada Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizmasının ilk toplantısının yapılacağı belirtildi.

ÇİN'DE İHRACAT ARTIŞI YAVAŞLADI

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Çin'de mayıs ayında ihracat artış hızı, ABD ile karşılıklı tarifelerle tırmanan ticaret geriliminin yol açtığı süregelen belirsizlik nedeniyle yavaşladı. Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 316,1 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde ülkenin ithalatı ise yıllık bazda yüzde 3,4 azalarak 212,9 milyar dolar olurken, dış ticaret fazlası 103,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bunun yanı sıra ülkede mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 3,3 geriledi. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Japonya'da ise büyüme verileri takip edildi. Buna göre Japonya’da 1. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) çeyreklik bazda değişiklik göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 38.080 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,6 yükselişle 2.855 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 primle 3.397 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 24.099 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.507 puan seviyesinde bulunuyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çin abd
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