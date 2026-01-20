Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025'in kasım ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 düştü.

AB'de ise inşaat üretimi kasımda aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı.

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 7,3 ile Macaristan'da, yüzde 6,2 ile Slovenya'da ve yüzde 5,8 ile Romanya'da ölçüldü.

En fazla artış ise yüzde 3,5 ile Slovakya'da, yüzde 2,3 ile Finlandiya'da ve yüzde 1,5 ile Bulgaristan'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Belçika ve Avusturya'da yüzde 4,9, Fransa'da yüzde 4,5 ve Macaristan'da yüzde 3,5 gerilerken Finlandiya’da yüzde 14,5, Slovenya’da yüzde 12,2 ve Çekya'da yüzde 6,2 arttı.

Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır