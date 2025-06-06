FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda arttı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisan ayında önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,7, yıllık bazda da yüzde 2,8 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi perakende satışların aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış, yüzde 7,5 ile Polonya'da, yüzde 2,4 ile Slovakya ve İsveç'te, yüzde 2,1 ile Belçika'da gerçekleşti.

En fazla düşüş, yüzde 1,1 ile Almanya, yüzde 1 ile Malta ve yüzde 0,4 ile Hollanda'da kayıtlara geçti.

Nisanda yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 7,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 6,2 ile Estonya ve yüzde 5,7 ile İsveç'te artarken, Lüksemburg'da yüzde 3,6 ve Slovakya'da yüzde 0,1 geriledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hesabından 6 milyon dolar çıktı mahkemeye sevk edildiHesabından 6 milyon dolar çıktı mahkemeye sevk edildi
Girişler ücretsiz! 2 tane daha ekleniyorGirişler ücretsiz! 2 tane daha ekleniyor

Anahtar Kelimeler:
ecb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

Memur ve emeklinin Temmuz zammını açıkladı

Memur ve emeklinin Temmuz zammını açıkladı

Tatilciler bu fiyatları görünce inanamayacak!

Tatilciler bu fiyatları görünce inanamayacak!

İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.