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Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu yükseldi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 8,2 arttı. Yükselişte enerji fiyatlarındaki yüzde 5,6'lık artış etkili oldu.

Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8 arttı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 1,9 artarken yıllık bazda yüzde 8,2 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatlarının aylık bazda yükselmesinde enerji fiyatlarındaki yüzde 5,6'lık artış etkili oldu. Bölgede enerji hariç üretici fiyatları ise aylık yüzde 0,2 yükseldi.

ÜFE'DE EN YÜKSEK ARTIŞ İRLANDANIN

AB üyeleri arasında ÜFE, ağustosta aylık bazda en fazla yüzde 3,3 ile Bulgaristan ve Estonya'da, yüzde 3,1 ile İtalya'da ve yüzde 3 ile Danimarka'da yükseldi.

ÜFE, ağustosta yıllık bazda İrlanda'da yüzde 17,1, Bulgaristan'da yüzde 16,8 ve Litvanya'da yüzde 14,6 artarken, Lüksemburg'da yüzde 7,9 geriledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Avro Bölgesi
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