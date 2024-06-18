FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 oldu

18.06.2024 14:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) mayıs ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6’ya yükseldi. TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentileri, mayısta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise nisanda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,7 oldu. AB'de TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,83 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 0,51 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,04 ile enerji ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre mayısta enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,8 ile Romanya, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,3 ile Hırvatistan, yüzde 3,9 ile Macaristan ve yüzde 3,8 ile Portekiz oldu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi geri ödemesinde zorlanan için 9 maddelik yol haritasıKredi geri ödemesinde zorlanan için 9 maddelik yol haritası
İhracatta deniz yolu öne çıkıyorİhracatta deniz yolu öne çıkıyor
Kültür balıkçılığında üretim rekoruKültür balıkçılığında üretim rekoru
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Avro Bölgesi
En Çok Okunan Haberler
‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası

‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Kredi geri ödemesinde zorlanan için 9 maddelik yol haritası

Kredi geri ödemesinde zorlanan için 9 maddelik yol haritası

Türkiye'yi terk etmişti! Mete Horozoğlu son halini paylaştı

Türkiye'yi terk etmişti! Mete Horozoğlu son halini paylaştı

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.