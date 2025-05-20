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Avrupa Birliği Mısır'a 4 milyar avro destek verecek!

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Mısır'a 4 milyar avro mali destek sağlanmasında anlaştı.

Avrupa Birliği Mısır'a 4 milyar avro destek verecek!

AB Konseyi, Mısır'a yönelik makro finansal destek paketi konusunda üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Açıklamada, AB tarafından Mısır'ın dış finansman açığının bir kısmını kapatmasına yardımcı olmak üzere 4 milyar avroluk kredi sağlanacağı belirtildi.

AB kredisinin taksitler halinde verileceğine işaret edilen açıklamada, kredi dilimlerinin serbest bırakılması için ülkenin ekonomi programını uygulaması gerekeceği kaydedildi.

Destek bu aşamadan sonra AB kurumları tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. AB Komisyonu, geçen yıl Mısır'a toplam 5 milyar avro tutarında bir mali yardım paketi hazırlamıştı.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullarla borçlanıyor.

Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Mısır
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