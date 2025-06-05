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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 551,68 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 24.288 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.810,75 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 40.036 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.820,87 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise 0,3 azalışla 14.051 puanda bulunuyor.

Avrupa borsalarında yön arayışı öne çıkarken, bugün gözler ECB'nin para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısına çevrildi.

Avrupa'da devam eden resesyon endişeleri ve imalat sanayi aktivitesindeki daralma ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken ECB'nin, şirketlerin finansmana ulaşmayı kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak için gevşemeyi sürdürmesi öngörülüyor.

Avro Bölgesi'nde öncü verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yıllık yüzde 1,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşirken aylık bazda ise değişim göstermemişti. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, mayısta Eylül 2024'ten bu yana ilk kez ECB'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2 seviyesinin altına inmişti.

ECB'nin bugün alacağı para politikası kararında üç temel politika faizini 25'er baz puan indirileceğine kesin gözüyle bakılırken Lagarde'ın mesajlarında, bankanın gelecek dönemde izleyeceği patikaya yönelik sinyaller aranacak.

Bugün Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararının yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD tarafında ise dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa
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