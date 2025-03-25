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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

25.03.2025 12:37
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Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Buna göre, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 22.946 puandan işlem görüyor. Peki diğer endekslerde son durum ne? İşte detaylar...

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 551 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 22.946 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.673 puandan işlem görüyor.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 39.255 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 13.431 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 8.069 puanda bulunuyor.
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.
ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik yaklaşımını daralttığı, belirli ülkelere tarifeler uygulanırken muhtemelen bazı sektörlere yönelik tarifelerin kapsam dışı bırakılacağı aktarıldı.
Analistler, söz konusu muafiyet açıklamasının ABD yönetiminin ticaret konusunda daha dengeli ve pazarlık edilebilir bir strateji izleyebileceğine yönelik sinyaller verdiğini belirterek, ülkedeki ve dünyadaki ticaret zinciri için açıklamanın olumlu algılandığını söyledi.
Bu gelişmelerle birlikte Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.
Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre Almanya’da mart ayı Ifo iş dünyası güven endeksi 86,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Analistler bugün ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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avrupa borsası
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