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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik ılımlı tutumunun yarattığı iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 538,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 23.243 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.823 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 39.214 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.602 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise 0,6 değer kazancıyla 13.839 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik ılımlı tutumunun bölgeye ilişkin tedirginlikleri törpülemesi, pay piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Avrupa borsalarında da Orta Doğu'ya dair gerginliğin görece azalması ve bölgede açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün, politika faizini piyasa beklentilerine paralel yüzde 4,25'te sabit tuttu. BoE'nin, karar metninde Orta Doğu'da şiddetlenen çatışmaların enerji fiyatlarını artırmasının enflasyonist baskıları canlandıracağına işaret edildi.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre İngiltere'de kamu sektörünün mayıs ayındaki borçlanması 17,7 milyar sterlinle beklentilerin altında kalırken, perakende satış hacmi geçen ay yüzde 2,7 azalarak Aralık 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayıs ayında beklentiler doğrultusunda gerileyerek yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı.

Bugün ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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avrupa borsası
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