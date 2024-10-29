Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'nin üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 10 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bankanın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlara göre, HSBC'nin bu dönemde vergi öncesi karı yaklaşık 8,5 milyar dolar oldu. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemindeki 7,7 milyar dolar vergi öncesi kara göre yüzde 10 arttı.

Beklenti, bankanın vergi öncesi karının bu dönemde 7,6 milyar dolar olacağı yönündeydi.

HSBC'nin yılın üçüncü çeyreğindeki vergi sonrası karı da 6,75 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 yükseldi.

İKİYE BÖLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Londra merkezli olmasına rağmen operasyonlarının büyük kısmını Asya bölgesinin oluşturduğu banka, 3 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.

HSBC ayrıca yeni üst yöneticisi (CEO) Georges Elhedery yönetiminde, maliyetleri kontrol etmek ve verimliliği azaltmak için kapsamlı bir yeniden yapılanma planıyla, bazı operasyonlarını birleştireceğini ve coğrafi ayak izini doğu ve batı olarak ikiye böleceğini duyurmuştu.

Elhedery, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlar kapsamında yaptığı açıklamada, yeniden yapılanma planlarını hızla uygulamaya koyacaklarını belirtti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır