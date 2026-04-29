BM Hürmüz'de gemi geçişi, gıda ve petrol fiyatında tabloyu açıkladı

Birleşmiş Milletler, ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını bildirdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

67.417 TL

Detayları gör

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujaric, günlük basın toplantısında konuştu. BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) verilerine değinen Dujarric, ABD/İsrail-İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.

Dujarric, boğazdaki kısıtlamalar nedeniyle temel gıda fiyatlarının yüzde 6 ve Avrupa için ham petrol fiyatlarının da yüzde 53 arttığını kaydetti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
