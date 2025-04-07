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Borsada 'kara pazartesi' Trump'ın gümrük tarifeleri sonrası 5 Ağustos'tan bu yana bir ilk... Sert kayıp büyüyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.04.2025 07:44
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 185 ülke için açıkladığı gümrük vergisi tarifeleri ile hem ABD borsalarında hem de Asya borsalarında kayıp yaşanmaya devam ediyor. Hafta sonu Trump'ın "Tarifelerden geri adım atmayacağım" söylemi ise piyasaların ikinci bir deprem yaşamasına neden oldu. Peki, ABD ve Asya borsalarında son durum ne? Analistlerin beklentileri neler? İşte ayrıntılar...

Borsada 'kara pazartesi' Trump'ın gümrük tarifeleri sonrası 5 Ağustos'tan bu yana bir ilk... Sert kayıp büyüyor!

Son Dakika Haberi... 2 Nisan tarihinde Donald Trump yeni gümrük tarifelerini açıklayarak gümrük vergi tarifelerini artırmıştı. Trump'tan gelen hamlenin ardından Çin'den bir misilleme gelerek bazı ABD'li şirketleri kara listeye alırken aynı zamanda kendisi için uygulanacak olan gümrük tarifelerini ABD için de uygulamaya başladı.

KÜRSEL-PİYASA

5 AĞUSTOS'TAN BU YANA BÜYÜK ŞOK

Dünya, Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna oturması ile ticaret savaşlarına sahne olurken; dünya borsalarında sert kayıplar yaşanmaya devam ediyor.Geçen yıl 5 Ağustos Pazartesi günü dünya piyasalarında yaşanan büyük şokun benzeri, bugün yeniden gerçekleşiyor.

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ABD BORSALARINDA SON DURUM...

Trump'ın gümrük tarifelerini açıkladığı bu tarihten bu yana ABD borsaları değer kaybediyor. Buna göre, ABD borsalarında vadeli işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı yaşanırken; TSİ 06:00 itibarıyla Dow Jones’ta %2,35, SP 500’de %2,9 ve Nasdaq’da %3,9 ile işlemler devam ediyor.

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KARA PAZARTESİNİ TEST ETTİ!

Asya borsalarında da durum çok farklı değil. Japonya borsasında ilk işlemlerde yüzde 8'i aşan bir düşüş yaşandı. TSİ 06.00 ile kayıp yüzde 6,40'a geriledi. Nikkei endeksi bugün 31.000 sınırına kadar çekildi ve geçen yılki “kara pazartesi” şokunda görülen düşük seviyeleri test etti.

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-Asya piyasalarında yıkım devam ediyor. Japonya borsasında ilk işlemlerde düşüşler %8’i aştı. Ardından kayıplar TSİ 06:00 itibarıyla %6,40 seviyesine geriledi. Nikkei endeksi bugün 31.000 sınırına kadar çekildi ve geçen yılki “kara pazartesi” şokunda görülen düşük seviyeleri test etti.

DÜNYA BORSALARINDA SERT KAYIPLAR...

Tüm dünya borsalarında kayıp büyüyorken Türkiye gazetesinin derlediği borsalara bakıldığında ise durum şu şekilde:

-Çin borsasında CSI 300 endeksi %5’in üzerinde değer kaybı.
-G. Kore Kospi endeksinde kayıplar %4’ü aştı.
-Hong Kong’da Hang Seng endeksi ilk işlemlerde %9 civarında geriledi.
-Avustralya borsasında da kayıplar %4’e yaklaştı.

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"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Trump ise hafta sonu geri adım atmayacağını yenileyerek diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını ifade etti. Yeni vergilerin piyasaları sarsması ve durgunluk korkularından tedirgin olmadığının altını çizen Trump, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" dedi.
Dünya liderleri ile konu ile ilgili görüştüklerini ifade eden Trump, anlaşma yapılması için hevesli olduklarını belirtip, "Açık vermeyeceğiz. Fazlalarımız olacak veya en kötüsü, zararımızı telafi edeceğiz" cümlelerini kurdu.

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YATIRIMCI TEDİRGİN

Piyasalarda yaşanan bu depremler için analistler ise "Sonu belli olmayan yeni bir ekonomik belirsizlik döneminin başladığını” söylüyor. Ayrıca, analistler yatırımcının uzayan bir ticaret savaşından tedirgin olduklarının da altını çizerek şu sözleri sarf etti:

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“Hafta sonunda müzakere ya da tarifelerde bir değişiklik bekleniyordu. Ama bu olmadı. Tarifeleri düşürmeye yönelik anlaşmalar görülmeden kırılganlık devam edebilir. Yatırımcılar şimdi piyasaların çöküşünden ve küresel çapta bir durgunluktan daha fazla çekiniyor. Hisse senetlerinin ne zaman dip yapacağından emin değiliz ancak 2 Nisan öncesi seviyelere mevcut tabloda ve yakın zamanda dönmek çok mümkün görünmüyor”

Yeni tarifelerin ise çarşamba günü itibarıyla başlaması bekleniyor.

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4.016.156.154,64
% 4.83
18:10
Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Çin Donald Trump borsa
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