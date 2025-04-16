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Brent petrolün varili 63,47 dolardan işlem görüyor

16.04.2025 10:33
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,47 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 63,47 dolardan işlem görüyor

Dün 64,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,41 azalarak 63,47 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD'nin değişen tarife politikalarının yarattığı belirsizlik ile ABD-Çin ticaret savaşının küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine etkilerine yönelik endişelerin yatırımcılar tarafından fiyatlanması belirleyici oldu.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarifelere dayalı ticaret savaşı, küresel gündemin başlıca maddesi olmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le gümrük ve ticaret anlaşmasına açık olduğunu kaydederek, "Top artık Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz." dedi.

Leavitt, ABD'ye misilleme yapmayan birçok ülkeyle ticaret anlaşmaları konusunda görüşmelerin sürdüğünü, yakın zamanda bazı ülkelerle gümrük tarife anlaşmalarını açıklayacaklarını kaydetti.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına ilk tepki veren ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. Tarife restleşmesi sonucunda, ABD Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yönelik tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı. Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Karşılıklı adımlarla restleşmeye dönüşen bu tarife politikalarındaki haber akışı fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor.

Küresel çip üreticisi Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, ABD hükümetinin H20 entegre devrelerinin Çin'e ve bazı diğer ülkelere sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirdiği aktarıldı. Şirket, yeni ihracat kısıtlamalarının 5,5 milyar dolara mal olmasının beklendiği de belirtti.

Çin'in ülkedeki hava yolu şirketlerine Boeing jetlerinin alınmaması yönünde talimat verdiğine ilişkin haberler, ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırdı.

KÜRESEL PETROL TALEBİ GÖRÜNÜMÜ OLUMSUZ ETKİLENDİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, küresel petrol talebi görünümünü de olumsuz etkiledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), artan ticaret gerilimlerinin ekonomik görünümü olumsuz etkilemesi nedeniyle bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış tahminini yaklaşık 300 bin varil düşürerek günlük 726 bin varile çekti. Geçen ay, bu artışın günlük yaklaşık 1 milyon 30 bin varil olması bekleniyordu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de bu yıl için küresel petrol talebi artış öngörüsünü 150 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre beklentilerin aksine yaklaşık 2 milyon 400 bin varil arttığını bildirdi. Piyasa beklentisi 1 milyon 680 bin varil düşeceği yönündeydi. Söz konusu artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerini besleyerek fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içerisinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,48 doların direnç, 59,09 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Petrol Brent petrol
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