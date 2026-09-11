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Çiftçilere 4 milyar 108 milyon TL! Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 108 milyon liralık tarımsal ve hayvansal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Çiftçilere 4 milyar 108 milyon TL! Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 108 milyon lira tarımsal ve hayvansal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal ve hayvansal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "4 milyar 108 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

ASLAN PAYI BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN

Paylaşımda yer alan bilgiye göre büyükbaş hayvancılık desteklemesi (buzağı) için 4 milyar 51 milyon 204 bin 220 lira, büyükbaş hayvancılık desteklemesi (malak) için 45 milyon 810 bin 800 lira, bitkisel üretim temel desteği için 5 milyon 702 bin 714 lira, planlı üretim desteği (bitkisel) için ise 5 milyon 288 bin 204 lira ödeme yapılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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İbrahim Yumaklı
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