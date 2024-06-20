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Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 09:48
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Çin Merkez Bankasının bu hafta başında politika faizini sabit tutacağını açıklamasının ardından ülkede gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) da değişiklik olmadı.

Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'te sabit bırakıldı.

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faiz oranı en son şubatta yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirilmişti. Faiz indirimi, LPR sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana yapılan en büyük çaplı indirim olmuştu.

Çin Merkez Bankası 17 Haziran'da 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) yüzde 2,5'te tutma kararı almıştı.

Merkez Bankasının, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşın ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Çin faiz
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