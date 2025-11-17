Dev bankadan 2026 uyarısı! Çarpıcı senaryo ortaya çıktı: Dolardan altına kadar...

ABD'li banka Morgan Stanley, küresel ekonomiye dair ılımlı seyir ve dezenflasyon süreci beklediğini açıkladı. Dev banka ayrıca küresel ölçekte ortaya çıkan belirsizlikler ile ilgili dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

"GÜÇLÜ BİR 2026 GELİYOR"

Yapay zeka yatırımlarındaki hızlanmanın risk iştahını artıracağını öngören banka raporunda, "Riskli varlıklar için güçlü bir 2026 geliyor" dedi, destekleyici politika ile pozitif görünüme işaret etti.

Tahminlerinde S&P 500 endeksinin 2026 sonunda 7 bin 800 puana ulaşacağını öngören Morgan Stanley, yüzde 16'lık bir yükselişe işaret etti.

Küçük ölçekli ABD şirketlerinin, büyük ölçeklileri geride bırakacağını ve döngüsel sektörlerin, savunma ağırlıklı sektörlere üstün geleceğini belirten banka, Fed'in güvercin politikalarının da borsaları destekleyeceğini kaydetti.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Morgan Stanley'e göre; dolar endeksi de 2026'nın ilk yarısında önce 94'e düşecek, yıl sonunda ise 99'a çıkacak.

ALTIN REKOR KIRMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Morgan Stanley ons altının ise önümüzdeki yıl 4 bin 500 dolara yükseleceğini öngördü. Bankaya göre, brent petrol de arz-talep dengesi gereği 60 dolar civarında kalacak.

Bu yıl yaklaşık yüzde 12,5 değer kazanan Avrupa borsalarında, ABD'deki geniş tabanlı toparlanmanın etkisiyle güçlü ivmenin süreceğini belirten Morgan Stanley, MSCI Europe endeksi hedefini de 2 bin 250'den 2 bin 430'a yükseltti.