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Dünya bu açıklamaya odaklanmıştı! Fed Başkanı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 16:50
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Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın vereceği sinyallere odaklandı. Powell dezenflasyon sürecine değindi ve faiz indirimine ilişkin konuştu. Powell, "Faizleri indirmeden önce daha fazla güven duymalıyız, şu anda gördüğümüze benzer daha fazla veri görmeye ihtiyacımız var" değerlendirmesini paylaştı.

Dünya bu açıklamaya odaklanmıştı! Fed Başkanı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması!

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, "Faizleri indirmeden önce daha fazla güven duymalıyız, şu anda gördüğümüze benzer daha fazla veri görmeye ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı. Powell'ın konuşmasında dikkat çeken başlıklar, "Dezenflasyon trendi yeniden başlama işaretleri gösteriyor. Enflasyon konusunda oldukça ilerleme sağladık. Yeniden dezenflasyon patikasına dönüyoruz" şeklindeydi.

Faiz indirimi konusunda da konuşan Powell, "Faizleri indirmeden önce daha fazla güven duymalıyız, şu anda gördüğümüze benzer daha fazla veri görmeye ihtiyacımız var" diye konuştu. Foreks'te yer alan habere göre Powell, "Çok acele ve çok geç hareket etmenin risklerinin bilincindeyiz. Ancak riskler daha dengeli hale geliyor" düşüncesini dile getirdi.

Express


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