FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Dünya Ticaret Örgütü'nden tahmin: Küresel ticaret bu yıl 32 trilyon doları bulabilir

Dünya Ticaret Örgütü'nden tahmin: Küresel ticaret bu yıl 32 trilyon doları bulabilir

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 14:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel mal ticareti ocak-mart döneminde çeyreklik bazda yüzde 1 ve hizmet ticareti de yüzde 1,5 artarken, bu yıl ılımlı büyümenin devam etmesi halinde küresel ticaretin 32 trilyon doları bulabileceği öngörülüyor. Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyümesi beklentisiyle ticaret görünümüne ilişkin "ihtiyatlı bir iyimserlik" hakim.

Dünya Ticaret Örgütü'nden tahmin: Küresel ticaret bu yıl 32 trilyon doları bulabilir

Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) yılın ilk çeyreğinde ilişkin açıkladığı küresel ticaret verilerine göre, ticaret yılın ilk çeyreğinde toparlanma gösterdi. Bu dönemde küresel mal ticareti çeyreklik bazda yüzde 1 ve hizmet ticareti yüzde 1,5 artış gösterdi.

Küresel ticaretteki büyümede Çin'in yüzde 9, Hindistan'ın yüzde 7 ve ABD'nin 3 artış gösteren ihracatı etkili oldu. Buna karşın Avrupa'nın ihracatında bir büyüme görülmezken, Afrika'nın ihracatı bu dönemde yüzde 5 geriledi. Diğer gelişmiş ülkelerin ithalatı yatay seyretti, ihracatı ise yüzde 1 büyüdü.

ABD ve özellikle Asya'daki büyük gelişmekte olan ekonomiler için olumlu ticaret dinamiklerinin etkisi ile yılın ilk yarısında mal ticaretinin 250 milyar dolar ve hizmet ticaretinin 100 milyar dolar büyümesi bekleniyor.

Yılın ilk çeyreğinde küresel mal ve hizmet ticareti ılımlı bir artış gösterirken, yeşil enerji ve yapay zekayla ilgili ürünlerin ticaretinde ise güçlü büyüme görüldü.

Yüksek performanslı sunucu ürünlerinin ticaret değeri bu dönemde yüzde 25 artarken, diğer bilgisayar ürünlerindeki artış yüzde 8 oldu. Elektrikli araçların ticareti de bu dönemde yüzde 25 yükseldi.

JEOPOLİTİK GERİLİM VE NAKLİYE MALİYETLERİ OLUMLU GÖRÜNÜMÜ BASKILAYABİLİR

WTO'ya göre, bu yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 3 seviyesinde kalması bekleniyor ve kısa vadeli ticaret görünümü için "ihtiyatlı bir iyimserlik" hakim. Olumlu eğilimlerin devam etmesi halinde, bu yıl küresel ticaret 32 trilyon dolara ulaşabilir ancak 2022'de de kaydedilen bu rekor seviyesinin aşılması olası görünmüyor.

Ayrıca küresel ticarete ilişkin olumlu görünümün jeopolitik gerilimler, artan nakliye maliyetleri ve yeni ortaya çıkan sanayi politikalarının ticaret modellerini yeniden şekillendirme ihtimali nedeniyle baskılanma olasılığı bulunuyor.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm dünya borsalarını bir bir geride bıraktı: BIST 100 endeksinden zirve! Tüm dünya borsalarını bir bir geride bıraktı: BIST 100 endeksinden zirve!
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladıSGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
küresel ticaret
En Çok Okunan Haberler
Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

Karadeniz'in ölümü: "Şu an uyuyor, uyanırsa felaket olur"

Karadeniz'in ölümü: "Şu an uyuyor, uyanırsa felaket olur"

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

Yüzde 25 kira sınırının bittiği gün başladılar!

Yüzde 25 kira sınırının bittiği gün başladılar!

Önce izmarit vergisi sonra gençlere satış yasağı!

Önce izmarit vergisi sonra gençlere satış yasağı!

Borsada vergi için tarih belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu: Süre 2 yıldan 5 yıla çıkacak

Borsada vergi için tarih belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu: Süre 2 yıldan 5 yıla çıkacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.