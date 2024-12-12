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Elon Musk'ın serveti öyle bir zirveye ulaştı ki dünyada tek oldu! Trump sonrası resmen altın çağını yaşıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 10:21
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Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi ile servetinin üzerine servet ekleyen Elon Musk, 400 milyar dolarlık net servete ulaşan ilk insan olarak tarihe geçti. Musk'ın 1 günlük günlük 62,8 milyar dolarlık servet artışı, rekor seviyede ve endekse göre dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam servetinin ilk kez 10 trilyon doların üzerine çıkmasını sağladı.

Elon Musk'ın serveti öyle bir zirveye ulaştı ki dünyada tek oldu! Trump sonrası resmen altın çağını yaşıyor

ABD'nin yani başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanması ile Tesla'nın sahibi Elon Musk servetine servet kattı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın net servetini yaklaşık 50 milyar dolar artıran özel mülkiyetindeki SpaceX'in içeriden hisse satışı oldu.

TESLA HİSSELERİ ZİRVEYİ GÖRDÜ!

Tesla Inc. hisseleri de Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak Musk'ın servetini 447 milyar dolara yükseltti.

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BİR GÜNLÜK SERVET ARTIŞI 62,8 MİLYAR DOLAR

Musk'ın bir günlük 62,8 milyar dolarlık servet artışı, rekor seviyede ve endekse göre dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam servetinin ilk kez 10 trilyon doların üzerine çıkmasına neden oldu. Dünya Bankası tarafından derlenen verilere göre, grubun net değeri geçen yıl Almanya, Japonya ve Avustralya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılalarına benzer büyüklüğe sahip...

2024'TE 218 MİLYAR DOLAR SERVETİNE EKLEDİ

Musk, 2024'ün başından bu yana net değerine yaklaşık 218 milyar dolar ekledi. Musk'ın servetinin büyük kısmını oluşturan Tesla hisseleri bu yıl yüzde 71 değer kazandı ve Çarşamba günü 424,77 dolardan kapandı.

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla Donald Trump
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