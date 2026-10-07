Euro'da sert düşüş sonrası kritik eşik: Analistler o seviyeyi işaret etti

Euro, Avrupa'daki enerji şoku ve Fransa'nın mali görünümüne ilişkin artan endişelerle 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Euro, hafta başında 1,116 dolara kadar düşerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Para birimi böylece art arda dört hafta değer kaybetti.

ENERJİ ŞOKU EUROYU BASKILIYOR

Euro'daki düşüşte Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatında yaşanan aksaklıklar ve Fransa'nın 2027 bütçesine ilişkin belirsizlik öne çıktı.

Hürmüz Boğazı'ndan LNG sevkiyatının büyük ölçüde aksaması Avrupa'nın enerji maliyetlerini artırırken, TTF doğal gaz fiyatı megavatsaat başına yaklaşık 73 euroya yükseldi. Fiyatlardaki yıllık artış yüzde 120'ye ulaştı.



Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 2 Ekim itibarıyla yüzde 71,5 seviyesinde kaldı. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 82,6'ydı. Brent petrol ise 100 dolar seviyesine yaklaşırken yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla yükseldi.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde yüzde 3,8 ile Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 18,8 oldu.

FRANSA'NIN BÜTÇE KRİZİ BASKIYI ARTIRDI

Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark geçen hafta 1,4 puanın üzerine çıkarak 2011-2012'deki Euro Bölgesi borç krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Euronews'in haberine göre, Başbakan Sébastien Lecornu'nun 2027 bütçesinde 43 milyar euroluk tasarruf planlamasına rağmen parlamentoda çoğunluk desteğinin bulunmaması endişeleri artırdı. Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin ise kamu maliyesinin düzeltilmemesi durumunda ülkenin yüksek faizler nedeniyle "boğulma" riski yaşayabileceği uyarısında bulundu.

EURO ALEYHİNE REKOR POZİSYON

CFTC verilerine göre 29 Eylül'de sona eren haftada spekülatif yatırımcıların euro aleyhine açtığı kısa pozisyonlar 301 bin 439 kontratla rekor seviyeye çıktı. Her kontratın 125 bin euro olduğu dikkate alındığında toplam pozisyonların yaklaşık 38 milyar euroya ulaştığı hesaplandı.

EURO İÇİN 1,10 DOLAR TAHMİNİ

ING Döviz Stratejisti Francesco Pesole, tahvil piyasasındaki stresin artması halinde EUR/USD paritesinin 1,11 hatta 1,10 seviyesini test edebileceğini belirtti. Danske Bank ise eurodaki düşüş eğiliminin 2027'ye kadar devam edebileceğini öngördü.