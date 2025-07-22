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Fed Başkanı Powell'dan açıklama 'Özgür olmalarına ihtiyacımız var'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olması ve başlıca risklerini etkin bir şekilde yönetmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda rekabetçi bir şekilde ekonomik büyümeye katkı sunmasının önemli olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell'dan açıklama 'Özgür olmalarına ihtiyacımız var'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, başkent Washington'da düzenlenen "Büyük Bankalar için Sermaye Çerçevesinin Bütüncül Gözden Geçirilmesi Konferansı"nda açılış konuşmasını yaptı.

Etkinlikte büyük bankaların işleyişi ve sermaye çerçevesinin temel sütunları konusunda derin bilgiye sahip sektör uzmanları, akademisyenler ve mevcut ile eski politika yapıcıların konuşacağının bilgisini veren Powell, konferansın sermaye çerçevesinin tüm unsurlarını birlikte ele alma fırsatı sunacağını vurguladı.

Powell, farklı unsurların birbiriyle uyum içinde çalıştığından emin olmalarının, hizmet sundukları halk için güvenli, sağlam ve etkin bir bankacılık sisteminin sürdürülmesine katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell dan açıklama Özgür olmalarına ihtiyacımız var 1

ABD bankacılık sermaye çerçevesinin riske dayalı sermaye gerekliliklerini, kaldıraç oranı gerekliliklerini, en büyük ve en karmaşık bankalar için uygulanan ek yükümlülükleri ve stres testlerini içerdiğine değinen Powell, "Bu unsurların her birinin mevcut durumunu ve önümüzdeki süreci kapsamlı bir şekilde ele alacağız." diye konuştu.

"YENİ FİKİRLER VERECEĞİZ"

Powell, denetim uygulamalarının güvenlik ve sağlamlığı belirleyen kritik alanlara odaklandığından emin olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Büyük bankalarımızın iyi sermayelendirilmiş olmaları ve temel risklerini iyi yönetmeleri gerekli. Büyük bankaların sermaye sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için birbirleriyle, banka dışı finansal şirketlerle ve diğer bankalarla rekabet etmekte özgür olmalarına ihtiyacımız var. Fed dinamik bir kurumdur. Büyük bankalara yönelik sermaye çerçevesini nasıl iyileştirebileceğimize dair yeni fikir ve geri bildirimlere açığız ve bugün katılımcılardan bunları dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Jerome Powell
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