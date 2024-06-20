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Fed'den sonra sıra BoE'de! Küresel piyasalar faiz kararına odaklandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 09:13
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Küresel piyasalar BoE'nin faiz kararına odaklandı. İngiltere'de yıllık enflasyon son üç yılın en düşük noktasına ulaşırken, Temmuz 2021'den beri ilk kez enflasyon BoE'nin resmi enflasyon hedefiyle aynı seviyede kayıtlara geçti.

Fed'den sonra sıra BoE'de! Küresel piyasalar faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın Çin Merkez Bankası'nın kredi faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından karışık seyrederken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

FED İÇİN DAHA FAZLA İPUCU ARANIYOR

ABD'de açıklanan veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.

Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.

FAİZ İNDİRİMİNİN ZAMANLAMASI

Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.

ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu çarşamba günü vadeli endeksler yükselişi sürdürdü. Bu rallide 3 trilyon doları aşarak dünyanın en değerli şirketi haline gelen yapay zeka devi Nvidia’nın hissesinde yaşanan artış etkili oldu.

Analistler, buna karşın teknoloji hisselerindeki yükselişin ne kadar süreceğine dair piyasalarda soru işareti olduğunu aktardı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan yükselerek günü yüzde 4,25 seviyelerinde seyrediyor.

ALTINDA İVME YUKARI YÖNLÜ

Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2.339 dolar, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 düşüşle 84,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de piyasalar, 1865'te köleliğin son verildiği güne atfen federal tatil ilan edilen Juneteenth (19 Haziran) nedeniyle kapalıydı.

ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne yükselişle başladı. Avrupa pay piyasalarının seçim belirsizliklerinin etkisiyle İngiltere hariç negatif seyrederken, yatırımcılar bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın açıklanacak faiz kararına odaklandı.

YILLIK ENFLASYON SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İngiltere'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,3 artışla tahminlerin altında kalırken, aynı dönemde yıllık bazda enflasyon yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son üç yılın en düşük noktasına ulaşırken, Temmuz 2021'den beri ilk kez enflasyon BoE'nin resmi enflasyon hedefiyle aynı seviyede kayıtlara geçti.

İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen, bankanın bugünkü toplantısında politika faizini indirmesini beklemiyor.

BOE'NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin ardından bankanın ağustos veya eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin öne çıkmasına karşın son dönemde ücret artışının gücünü yansıtan hizmet enflasyonunun hala yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aralarında Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı 7 üye ülkeye yüksek bütçe açıkları nedeniyle disiplin süreci başlatılacağı uyarısında bulundu.

AB Komisyonu ayrıca AB'nin 2025 yılı bütçesinin 199,7 milyar avro olmasını teklif etti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 artış kaydetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise Çin'in gösterge borç verme faiz oranlarını sabit tutmasının ardından negatif seyrediyor.

Çin Merkez Bankası'nın 17 Haziran’da politika faizini sabit tutmasının ardından gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında (LPR) piyasa beklentilerine paralel olarak değişiklik olmadı.

Banka, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'te sabit bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Aylık LPR sabitlemeleri, düzensiz bir ekonomik toparlanmayı desteklemek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu gösteren son verilere rağmen, Pekin'in parasal gevşeme çabalarının daralan faiz marjları ve zayıflayan para birimi ile sınırlı kalmaya devam ettiğinin işareti olarak değerlendirildi.

MERKEZ BANKASI ANKETİ TÜFE BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Yurt içinde ise cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,52 oldu.

ŞİMŞEK'TEN LONDRA TEMASLARI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.

Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,5284'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 32,5770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi

11.00 Türkiye, mayıs ayı bütçe dengesi

14.00 İngiltere, haziran ayı İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı

15.30 ABD, 1 çeyrek cari işlemler dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, mayıs ayı inşaat izinleri

17.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi

(AA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası
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