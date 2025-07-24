FED faiz kararı beklentisiyle küresel piyasalar alarmda: Temmuz ayı kararı ne olacak?

FED'in faiz kararı, küresel piyasaların yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor. Özellikle son dönemde ABD Başkanı Trump'ın FED Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri ve faiz indirimi baskısı, piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Trump'ın, FED'in piyasa ve ABD için en iyisini bilmediği yönündeki açıklamaları, FED'in bağımsızlığına dair soru işaretlerini artırıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent'in FED'in performansının incelenmesi gerektiği yönündeki açıklamaları ise gerilimi tırmandırıyor.

Piyasalar, FED'in Temmuz ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağını yakından izliyor. Bir faiz indirimi, ekonomik büyümeyi destekleyebilirken, enflasyon riskini de beraberinde getirebilir. Öte yandan, faizlerin sabit tutulması durumunda ise ekonomik büyüme yavaşlayabilir ve piyasalarda düşüşler yaşanabilir.

Analistler, FED'in kararını etkileyebilecek birçok faktör olduğunu belirtiyor. Bunlar arasında ABD'deki enflasyon verileri, işsizlik oranları, ekonomik büyüme hızı ve küresel ticaret savaşlarının etkileri yer alıyor. FED'in, tüm bu faktörleri dikkate alarak dengeli bir karar vermesi bekleniyor.

FED'in faiz kararı, sadece ABD ekonomisini değil, tüm dünyayı etkileyecek potansiyele sahip. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, FED'in kararlarına karşı daha hassas olabilirler. Bir faiz indirimi, gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını artırabilirken, faizlerin yükseltilmesi ise sermaye çıkışlarına neden olabilir. Bu nedenle, FED'in kararları, küresel finansal istikrar açısından büyük önem taşıyor.

FED'in Temmuz ayı faiz kararı, küresel piyasalar için kritik bir dönüm noktası olacak. ABD hükümeti ile FED arasındaki gerilim, kararın alınmasını zorlaştırırken, piyasalar FED'den dengeli ve öngörülebilir bir karar bekliyor. Kararın ekonomik etkileri yakından takip edilecek ve piyasaların tepkisi, önümüzdeki dönemde yatırım stratejilerini şekillendirecek.