'Hayal kırıklığı' İngiliz otomobil üreticilerinden ABD'nin gümrük tarifelerine tepki

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) İcra Direktörü Mike Hawes, Trump'ın yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 tarife uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın "şaşırtıcı olmamakla birlikte hayal kırıklığı yarattığını" ifade etti.

İngiliz ve ABD otomobil endüstrilerinin uzun süredir devam eden verimli ilişki içinde olduğuna vurgu yapan Hawes, şunları kaydetti:

"ABD'li tüketiciler, İngiltere'de üretilen bazı ikonik marka araçların keyfini çıkarırken, binlerce İngiliz sürücü de ABD'de üretilen otomobilleri satın alıyor. Ek gümrük vergileri uygulamak yerine, karşılıklı fayda sağlayan bir ilişkinin parçası olarak İngiliz ve ABD'li üreticiler için tüketicilere fayda sağlayacak ve Atlantik ötesinde istihdam ve büyüme yaratacak fırsatların yollarını araştırmalıyız. Sektör olarak, her iki tarafı da bir araya gelmeye ve herkes için işe yarayacak bir anlaşma yapmaya çağırıyoruz."

ABD, İNGİLTERE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ OTOMOBİL İHRACAT PAZARI

SMMT verilerine göre, ABD, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) sonra en büyük ikinci otomobil ihracat pazarı ve çoğunlukla lüks otomobiller Atlantik ötesine ihraç ediliyor. ABD, İngiliz Jaguar Land Rover'ın en fazla satıldığı pazar olarak öne çıkıyor. İngiltere Hazine Bakanı James Murray ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, daha önce yaptıkları açıklamada, İngiltere'nin ABD'nin gümrük tarifelerine karşı pragmatik bir yaklaşımı benimseyeceklerini ifade etmişti.

Reynolds, "Pragmatik bir yaklaşıma odaklanmış durumdayız ve ABD ile ek gümrük vergilerini ortadan kaldıracak ve İngiliz işletmelerine ve ekonomimize fayda sağlayacak daha geniş kapsamlı bir ekonomik anlaşmayı hızla müzakere ediyoruz." demişti.

İngiltere'nin, söz konusu anlaşmayı tarifeler yürürlüğe girmeden imzalamayı hedeflediği belirtiliyor. Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yönelik yüzde 25 gümrük tarifeleri 2 Nisan'da yürürlüğe girecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır