IMF'den ECB tahmini! 'Para politikası duruşunu kademeli olarak gevşetebilir'

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefe doğru gerilediğini belirterek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek verilere bağlı olarak para politikası duruşunu kademeli olarak gevşetebileceğini bildirdi. Açıklamada, bu yıl için büyümede ılımlı bir artışın öngörüldüğü, bunun 2025'te daha da güçlenmesinin beklendiği ancak orta vadeli görünümün zorlu olmaya devam ettiği kaydedildi.

IMF'den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Covid-19 salgınının, Rusya'nın doğal gaz arzını kesmesinin ve Ukrayna'daki savaşın etkilerinin ardından Avro Bölgesi ekonomisinin giderek toparlandığı belirtilen açıklamada, enflasyonun ise hedefe doğru gerilediği aktarıldı.

Enflasyonun 2025 yılının ikinci yarısında hedefe döneceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "ECB, gelecek verilere bağlı olarak para politikası duruşunu kademeli olarak gevşetebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ekonomik yönetişim çerçevesinin pek çok üye ülkede önemli mali ayarlamaların yanı sıra öngörüldüğü gibi uygulanabilmesi için devam eden siyasi desteği gerektireceği, politika yapıcıların Avro Bölgesi'nin finansal istikrarını korumaya ve makro ihtiyati araç setini genişletmeye devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Nüfusun yaşlanması ve yavaşlayan üretkenlik artışının orta vadeli görünümü olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, yoğunlaşan jeopolitik gerilimlerin, ticari anlaşmazlıkların ve çarpık sanayi politikasının, ticarete son derece açık bölge için ekonomik beklentileri ve politika oluşturma ortamını daha da karmaşık hale getirebileceği kaydedildi.

Öte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, CNBC'ye verdiği röportajda, Avrupa'nın ekonomik performansının güçlendiğini ve enflasyonun açıkça düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Avro Bölgesi'nin üretkenliğe konsantre olması için kaybedecek zaman olmadığına dikkati çeken Georgieva, Avrupa'nın ABD için bir "fikir pazarı" gibi göründüğünü aktardı.





