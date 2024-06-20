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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 14:06
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Son dakika haberi... İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Küresel piyasaların takip ettiği faiz kararı açıklandı. İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit tuttu.


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İngiltere Merkez Bankası
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