Küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, ABD'nin korumacı ticaret politikasının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, Trump yönetiminin atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş çevrelerinde belirgin bir kaygı olduğunu, tarifeler ve diğer mali politikalar çözülene kadar proje ve yatırım harcamaları için beklendiğini aktardı.

New York Fed Başkanı John Williams da şu anda ekonomide ve politikada çok fazla belirsizlik olduğuna dikkati çekerek, birçok farklı ekonomik senaryonun mümkün olduğunu ifade etti.

Fed'in bir sonraki para politikası kararını almak için acele etmediğinin altını çizen Williams, görünümü tahmin etmenin daha zor hale geldiğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceği yüzde 85 ihtimalle fiyatlanıyor.

Öte yandan, Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

Carney, dün parlamentoyu feshetmek için genel vali ile görüşmesinin ardından Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın haksız ticaret eylemleri ve egemenliğimize yönelik tehditleri nedeniyle hayatımızın en önemli kriziyle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

"Kanadalılardan Başkan Trump'la başa çıkmak ve herkes için işe yarayan yeni bir Kanada ekonomisi inşa etmek için güçlü ve olumlu bir yetki istiyorum." diyen Carney, ülkede bir değişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kurumsal tarafta ise cuma günü dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47'nin üretimine başlayacaklarını açıklayan Trump, uçağı Boeing'in üreteceğini bildirdi. Trump'ın açıklaması sonrasında Boeing hisselerinde yüzde 3'ten fazla yükseliş oldu.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28'de bulunurken, dolar endeksi haftaya yatay seyirle 104,2 seviyesinde başladı.

Altının ons fiyatı cuma gününü yüzde 0,7 düşüşle 3 bin 24 dolardan tamamlarken, şu sıralarda ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 22 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 71,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 0,08, Nasdaq endeksi yüzde 0,52 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,08 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA YOĞUN VERGİ GÜNDEMİ

Avrupa borsalarında cuma günü negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Bölge genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki imalat aktivitesi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, Trump politikalarıyla değişebilecek ticaret ve ekonomi stratejilerinin gelecek dönemde imalat sanayi aktivitesi üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, ABD'nin tarife söylemlerinin bölgenin odağında olduğunu söyledi.

Öte yandan, cuma günü Almanya'da Federal Meclis'ten sonra, ülkenin 16 eyaletini temsil eden Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi de altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması onaylandı.

Gelecek 4 yıl için koalisyon hükümeti kurması beklenen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 12 yıllık 500 milyar avroluk altyapı fonu harcamasının 100 milyar avrosu Yeşiller Partisi'nin talep ettiği gibi iklim ve ekonomik dönüşüm fonuna aktarılacak. 100 milyar avro eyalet hükümetlerine tahsis edilecek. Geriye kalan 300 milyar avronun da federal hükümetin altyapı yatırımları için kullanılması öngörülüyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Asya borsalarında Japonya hariç negatif bir seyir izlenirken, bölge genelinde ABD'nin tarifeler konusunda atacağı adımlara ilişkin haber akışı takip ediliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,3 ile aktivitede daralmaya işaret etti. Hizmet sektörü PMI da 49,5 seviyesinde gerçekleşerek zayıf kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düştü. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yatay seyrediyor.

BORSA İSTANBUL'DA DEĞER KAYBI

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı.

Dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.

BANKALARARASI YÜKSELDİ

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 37,8306'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,5 artışla 38,0090 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır