FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.07.2024 09:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, beklentileri aşan büyüme verisi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsünü destekliyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürürken, teknoloji hisselerindeki satış baskısının yavaşlaması dikkati çekiyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Bununla birlikte Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimine gideceği yatırımcıları meşgul eden ana gündem maddelerinden biri olamaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül ayından itibaren Banka'nın 3 kez faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Öte yandan, yoğunlaşan bilanço sezonunda açıklanan sonuçlar hisse ve sektör bazlı oynaklığı beslemeyi sürdürüyor.

Dün ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri, yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelirinin beklentileri aşmasına karşın karının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 18,4 değer kaybetti.

American Airlines'ın hisseleri ise bu yıl için kar beklentilerini düşürmesine karşın yüzde 4,2 yükseldi.

OPENAI "SEARCHGPT" DUYURDU, ALPHABET'İN HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Bununla birlikte yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan "SearchGPT"yi test ettiğini duyurmasının ardından Google'ın sahibi Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında ise bugün ABD'de açıklanacak veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, kişisel tüketim harcamaları ve kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri takviminden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Tahvil piyasaları dar banttaki hareketini sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,25 ve dolar endeksi 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı önceki dün yüzde 1,4 gerilemesinin ardından yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 375 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 81,5 dolardan işlem görüyor.

Dün 8 günlük düşüş eğilimini sonlandıran bakırın libresi ise yeni günde önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4,1 dolarda bulunuyor.

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,93 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,51 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,2 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA DA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ediyor.

ECB'nin, son para politikası toplantısında, önceden belirlenmiş bir faiz indirim döngüsü izlemeyeceğini belirtmesinin ardından gözler Banka yetkililerinin açıklamalarına çevrilirken, ECB üyesi Clara Raposo Banka'nın bu yıl 2 kez daha faiz indirimine gidebileceğini ifade etti.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de verilere bağlı olarak ECB'nin faiz indirimlerine yılın geri kalanında da devam edebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, dün Almanya'da açıklanan verilere göre, Ifo iş dünyası güven endeksi, 87 seviyesine inerek beklentileri karşılayamadı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,03 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da yeni günde yön arayışı öne çıkarken, Japonya'da açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık 2,2 artarak öngörülerin altında kaldı.

Söz konusu verinin ardından Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta politika faizini 10 baz puan artıracağına ilişkin tahminler yüzde 87'den yüzde 77'ye indi.

Buna karşın dün 151,9'a kadar inse de günü 153,9 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 153,7 seviyesinde dengelendi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.

BORSA İSTANBUL'DA GERİLEME

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 10.871,48 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 32,9500'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0980 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri

15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, haziran ayı kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Arsa, konut, iş yeri alan oraya koşuyor: 426 milyon TL’yi aştı! Arsa, konut, iş yeri alan oraya koşuyor: 426 milyon TL’yi aştı!
Anahtar Kelimeler:
küresel piyasalar abd merkez bankası büyüme rakamları
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında anket sonucu: CHP'nin oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler

Canlı yayında anket sonucu: CHP'nin oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler

Bir devir sona erdi! Kamuda birden fazla maaş alma dönemi kapandı

Bir devir sona erdi! Kamuda birden fazla maaş alma dönemi kapandı

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...

Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...

Emekli maaşlarıyla birlikte onlar da artacak! Düğmeye basıldı! Ek ödeme fırsatı: 25 bin TL'ye dayandı

Emekli maaşlarıyla birlikte onlar da artacak! Düğmeye basıldı! Ek ödeme fırsatı: 25 bin TL'ye dayandı

11 madde daha kabul edildi: Yüzde 50 artırıldı

11 madde daha kabul edildi: Yüzde 50 artırıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.