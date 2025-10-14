Küresel piyasalar karışık seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'un Çin'e yönelik açıklamalarına rağmen karışık bir seyrin içinde. Ticaret belirsizlikleri yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Trump, Çin'i tarife artışıyla tehdit etti. Bunun ardından ABD'nin Çin'e ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Daha sonrasında, her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Bu açıklama, piyasalardaki risk algısının azalmasını sağladı.

Analistler, iki büyük ekonomi arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti. Bu noktada, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da önem taşıyor. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, para politikasının istihdam ve fiyat istikrarı arasında denge sağlamak gerektiğini belirtti.

Paulson, yılın geri kalanında daha fazla gevşeme beklediğini ifade etti. Ekonomi beklenen yönde gelişirse, para politikası ayarlamaları yeterli olacak.

ABD'de, federal hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizlik sürüyor. Açıklanacak bilançolar, piyasalara yön verecek. Hükümetin kapanmasının ardından, ons altın fiyatı rekor kırdı. Şu anda 4 bin 132,18 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,04 seviyesinde. Dolar endeksi ise azalmış durumda. Brent petrolün varili, 63,1 dolara indi.

New York borsasında, Trump'un açıklamaları sonrası pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 1,29, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Ancak endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Kurumsal tarafta, JPMorgan Chase, 10 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin hisseleri yüzde 2,4 değer kazandı. Broadcom'un hisseleri ise yüzde 10 arttı.

Avrupa borsalarının da pozitif seyrettiği gözlemleniyor. ABD ve Çin arasındaki gerilimin azalabileceği beklentisi, risk iştahını arttırdı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Asya borsaları ise satış ağırlıklı seyrediyor. Japonya'daki siyasi belirsizlikler de etkili. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise yüzde 0,3 yükseldi. Dolar/TL, yüzde 0,1 azalarak kapandı.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı bekleniyor. Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi ve IMF toplantıları takip edilecek. Fed ve BoE başkanlarının konuşmaları da önemli. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde destek ve direnç seviyeleri belirlenmiş durumda. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır