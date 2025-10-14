FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Küresel piyasalar karışık seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticaret belirsizlikleri etkili oluyor. Piyasalardaki risk algısı dalgalanıyor.

Küresel piyasalar karışık seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'un Çin'e yönelik açıklamalarına rağmen karışık bir seyrin içinde. Ticaret belirsizlikleri yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Trump, Çin'i tarife artışıyla tehdit etti. Bunun ardından ABD'nin Çin'e ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Daha sonrasında, her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Bu açıklama, piyasalardaki risk algısının azalmasını sağladı.

Analistler, iki büyük ekonomi arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti. Bu noktada, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da önem taşıyor. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, para politikasının istihdam ve fiyat istikrarı arasında denge sağlamak gerektiğini belirtti.

Paulson, yılın geri kalanında daha fazla gevşeme beklediğini ifade etti. Ekonomi beklenen yönde gelişirse, para politikası ayarlamaları yeterli olacak.

ABD'de, federal hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizlik sürüyor. Açıklanacak bilançolar, piyasalara yön verecek. Hükümetin kapanmasının ardından, ons altın fiyatı rekor kırdı. Şu anda 4 bin 132,18 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,04 seviyesinde. Dolar endeksi ise azalmış durumda. Brent petrolün varili, 63,1 dolara indi.

New York borsasında, Trump'un açıklamaları sonrası pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 1,29, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Ancak endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Kurumsal tarafta, JPMorgan Chase, 10 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin hisseleri yüzde 2,4 değer kazandı. Broadcom'un hisseleri ise yüzde 10 arttı.

Avrupa borsalarının da pozitif seyrettiği gözlemleniyor. ABD ve Çin arasındaki gerilimin azalabileceği beklentisi, risk iştahını arttırdı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Asya borsaları ise satış ağırlıklı seyrediyor. Japonya'daki siyasi belirsizlikler de etkili. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise yüzde 0,3 yükseldi. Dolar/TL, yüzde 0,1 azalarak kapandı.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı bekleniyor. Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi ve IMF toplantıları takip edilecek. Fed ve BoE başkanlarının konuşmaları da önemli. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde destek ve direnç seviyeleri belirlenmiş durumda. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! 'Seçici olacağı yazıyordu'Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! 'Seçici olacağı yazıyordu'
'Bedelini ödedik' Türkiye'nin dev firması iflas etti! 'Bedelini ödedik' Türkiye'nin dev firması iflas etti!

Anahtar Kelimeler:
Çin küresel piyasalar abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.