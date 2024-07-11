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Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 09:09
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Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de enflasyon verilerine çevrildi.

Fed'in bilançosuna ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, bankanın bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1,7 trilyon dolar azalttığını aktardı. Powell, bilanço boyutunu küçültme konusunda "oldukça ilerleme kaydettiklerini" ifade ederek, "Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz." dedi.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Analistler, Powell'ın açıklamalarının ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti. Yatırımcıların, Fed'in gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu için bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edeceğini vurgulayan analistler, cuma günü de yayımlanması beklenen banka bilançolarının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, özellikle çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin önemine dikkati çekerek, söz konusu verinin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmasının beklendiğini bildirdi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ KASIMDA DAHA YÜKSEK

Para piyasalarında ise Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 77, kasımda gitme ihtimali yüzde 76 ile fiyatlanırken, söz konusu faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 99 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, özellikle Tayvan merkezli küresel yarı iletken devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'nun (TSMC) satışlarının 2022'den bu yana en hızlı şekilde arttığını duyurması sonrası teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler pay piyasalarındaki yükselişe öncülük ediyor. TSMC'den yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri 2024'ün ilk yarısında yıllık bazda yüzde 27 artarak, 30,4 milyar dolardan 38,7 milyar dolara çıktı.Dün, TSMC'nin hisse fiyatı yüzde 3,5, Nvidia yüzde 2,5, Apple yüzde 2, Microsoft yüzde 1,5, Alphabet ile Meta'nın hisseleri de yüzde 1 değer kazandı.

Ayrıca dün, ABD'nin büyük bankalarından Citigroup'a, iç kontrol ve risk sorunlarını çözmede yeterli ilerleme kaydetmediği gerekçesiyle 135,6 milyon dolar para cezası verildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29'da seyrederken, dün yüzde 0,2 azalışla günü 105 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

ONS ALTINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 382 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da talebin arttığına yönelik sinyallerin de etkisiyle yüzde 0,4 yükselerek 85,3 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,18 artışla 18.647,45 puan ve S&P 500 endeksi yüzde 1,02 yükselişle 5.633,91 puandan günü tamamlayarak, kapanış rekorunu tazelerken, Dow Jones endeksi de yüzde 1,09 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Böylece Nasdaq endeksi üst üste yedi işlem gününde kapanış rekoru tazelerken, S&P 500 endeksi de art arda altı işlem gününde de en yüksek günlük kapanış seviyesini yeniledi.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir hakim olurken, bugün Almanya'da açıklanacak nihai enflasyon verilerinin yanı sıra İngiltere'de büyüme verileri de yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyallerin geldiğini anımsatarak, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

ECB Denetleme Kurulu üyesi Elizabeth McCaul dün Financial Times ile yaptığı bir söyleşide gölge bankacılık konusunda risklerin arttığı uyarısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill ise dün yaptığı açıklamada, faiz indiriminin zamanlamasının hala "açık bir soru" olduğunu söyleyerek para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın ağustosta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri zayıflattı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,30 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksinin 42 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazelemesi dikkati çekti.

Bölge merkez bankalarından olan Güney Kore Merkez Bankası, üst üste 12'inci toplantısında da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50'de sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair daha fazla kanıt aradığı için politika faizinde değişikliğe gitmeme kararı alındı.

Öte yandan, Japon yeni dolar karşında tarihi düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

BORSA İSTANBUL'DA DÜN SATICILI SEYİR

Yurt içinde ise dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.743,30 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,8642'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9120 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

09.00 İngiltere, mayıs ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, mayıs ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

21.00 ABD, haziran ayı federal bütçe dengesi

(AA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
abd faiz indirimi küresel
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