Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 25 azaldı

Rusya'da yeni otomobil satış sayısı, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak, 877 bine geriledi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Yeni otomobil satışlarının yılın 8 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 25 gerileyerek 877 bine düştüğü belirtilen açıklamada, ağustosta da satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 gerilediği kaydedildi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretiminin artmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rusya merkezli Avtostat'tan 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, otomobil ithalatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 149 bin 300'e gerilediği bildirilmişti.
